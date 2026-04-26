محمد رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون جنيه.. ورجل أعمال وحيد في الصورة

عبر كشف محمد رائف، رئيس لجنة إدارة النادي الإسماعيلي عن حزنه الشديد بما وصل إليه الدراويش في الوقت الحالي، منوهًا أن هناك رجل أعمال واحد هو من يساعد النادي في أزمته.

وقال رائف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الحال مزعلنا كلنا وشايلين الهم قبل جماهير الإسماعيلي، والجماهير بتتنفس إسماعيلي ولها حقوق كبيرة جدا على النادي ولكن مشكلة النادي متفاقمة من مجالس إداراة متتابعة".

وتابع: "اللجنة السابقة ليس لها ذنب حقيقي في ما حدث بشكل عام، واتقال علينا في البداية إننا مش جايين نمول ولسنا رجال أعمال، وأتينا لكي نجد ونضع حلول لحل الأزمات".

وأكمل: "ما يحدث في الملعب مهمة اللاعبين والجهاز الفني وتحدثت مع خالد جلال وسننافس لنهاية الموسم وليس هناك علاقة بما يحدث خارج المستطيل الأخضر".

وأضاف: "هناك حملة تم عملها لجمع تبرعات ومساعدة النادي، وأنا يوميا أقوم بحساب التبرعات وهي مبالغ بسيطة ولكن تعبر عن مدى انتماء الجماهير".

وذكر: "التبرعات تبدأ من 5 جنيهات وأكبر مبلغ 1000 جنيه، وهو بادرة طيبة أتمنى أن تنعكس على رجال الإعمال في الإسماعيلية".

واستكمل: "رجل أعمال واحد هو من يساعد وتبرع بـ 2 مليون جنيه منذ تعيين اللجنة الأولى للإسماعيلي".

وأضاف: "ميونية الإسماعيلي لـ فيفا كده كده لازم تسدد سواء في تواجد النادي في الدوري أو القسم الثاني، وتقدر بالكامل بـ 220 مليون جنيه مصري خاصة بكرة القدم فقط، بعيد عن أي شئ أخر وباقي المديونيات الأخرى يمكن جدولتها".

واختتم رائف حديثه قائلا: "نسير بـ 3 خطوات، الأولى تسويق لنادي اجتماعي وننتظر موافقة وزارة الشباب والرياضة ومحددين قطعتين في الإسماعيلية كطرح استثماري، وكذلك نسعى للحصول على قرض بـ 100 مليون جنيه من أحد البنوك، والأمور متوقفة على موافقات وزارة الشباب والرياضة".