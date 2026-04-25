بطل بأكتوبر: مصر قوية .. ولدينا أسلحة من أمريكا وروسيا والصين

أكد اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أنه لولا تنوع السلاح الموجود في مصر وتوافر الأسلحة الحديثة، لكان الوضع في مصر صعبًا، مشيرًا إلى أن امتلاك الدول للأسلحة يسمى قوة الردع.



وأضاف، خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، مع الإعلامي مصعب العباسي، أن امتلاك مصر لهذه الأسلحة يُعد قوة ردع، وأن العدو يعلم أنه في حالة الاقتراب من مصر سيتم القضاء عليه، وأن الحفاظ على أمن وأمان مصر يتطلب قوة تسليحية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك تطورًا وتنوعًا في الأسلحة لم يكن موجودًا في حرب 1973، وأن مصادر التسليح متعددة من الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها من الدول، وأن تنوع مصادر السلاح يعزز قوة الجيش.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد الاقتراب من مصر، لأن مصر تمتلك أسلحة حديثة، وقد حصلت على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التسليح.