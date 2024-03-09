دار الإفتاء المصرية تعلن ميعاد استطلاع هلال شهر رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “غداً بعد صلاة المغرب هناك بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيس بوك لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وموعد بدايته”.



ونشرت أيضاً 7 طرق مختلفة لمعرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك:

1. البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية (رابط الصفحة https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta )

2. حساب دار الإفتاء المصرية على منصة X (تويتر سابقًا) (رابط الحساب https://twitter.com/EgyptDarAlIfta )

3. حساب دار الإفتاء المصرية على انستجرام (رابط الحساب https://www.instagram.com/egyptdaralifta )

4. قناة التليجرام الخاصة بدار الإفتاء المصرية ( القناة على الرابط https://t.me/egyptdaralifta )

5. قناة دار الإفتاء المصرية على الواتس آب (رابط القناة https://whatsapp.com/channel/0029Va7UTWw002T65miOou08 )

6. جروب دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك ( رابط الجروب https://www.facebook.com/groups/daralifta )

7. حساب دار الإفتاء المصرية على تيك توك (رابط الحساب https://www.tiktok.com/@egyptdaralifta )