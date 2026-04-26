محمد الصاوي يكشف كواليس دوره في «علي كلاي»: شخصية أب مظلوم هزّت مشاعري | فيديو

في لقاءٍ خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، كشف الفنان محمد الصاوي عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقّاها حول دوره في مسلسل «علي كلاي»، مؤكدًا أنه شعر بتعاطفٍ كبير مع الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل الدرامي.

وقال الصاوي إنه سعيد بالتفاعل الواسع من الجمهور مع الشخصية، رغم أن بعض ردود الفعل كانت مؤثرة للغاية وأثارت بداخله مشاعر قوية، موضحًا أن الدور يجسّد شخصية «أبٍ مظلوم» يقف بجانب البطل علي كلاي، وهو ما منح العمل طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا مؤثرًا.

وأضاف أنه تحمّس للمشاركة في المسلسل منذ البداية، نظرًا لما تحمله الشخصية من أبعاد إنسانية عميقة، وتحولات درامية كبيرة تمر بها على مدار الحلقات، مؤكدًا أن هذا التنوّع في التطور الدرامي كان من أبرز أسباب انجذابه للدور.

كما أعرب الفنان محمد الصاوي عن سعادته بالتعاون مع النجم أحمد العوضي والمخرج محمد عبد السلام، مشيدًا بأجواء التصوير وروح التعاون التي جمعت فريق العمل بالكامل، والتي انعكست بشكلٍ إيجابي على جودة المسلسل وخروجه بصورةٍ مميزة.

ويُعدّ مسلسل «علي كلاي» من الأعمال الدرامية التي تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد العوضي كلٌّ من: درّة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسّام رجب، إلى جانب عددٍ من الفنانين الآخرين، في عملٍ دراميٍّ متكامل.

