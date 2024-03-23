واخد عين محترمة.. تعليق مثير من خالد الغندور على إصابة إمام عاشور

علق الإعلامي خالد الغندور علي إصابة اللاعب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد الغندور:"الف مليون سلامة لامام عاشور لاعب منتخب مصر و النادي الاهلي و ربنا يشفيه و تكون اصابة بسيطة، و يرجع بسرعة للملاعب

وللاسف شكله واخد عين محترمة في نفس يوم عرض حلقته مع رامز".

أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا ، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف

ويستكمل اللاعب الإشاعات غدا ، و سيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب، وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.

تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة قوية في كتفه عقب تدخل مدافع منتخب نيوزيلندا معه داخل منطقة الجزاء ليسقط على كتفه ويطلب التغيير ويخرج باكيا.

وعقب سقوط إمام عاشور طلب التغيير مشيرا إلى كتفه، ليتدخل الجهاز الطبي ويقرر تغيير إمام عاشور ويدخل بدلا منه حمدي فتحي.