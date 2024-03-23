طيب ودمعته قريبة.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن شخصية والده|فيديو

قال محمد فؤاد المهندس نجل الفنان فؤاد المهندس ، إن ابنه عمر يسلك مسلك جدة في الفن ولكن كمخرج ، موضحا أنه مدرسة شريف عرفة ويميل نحو الكوميديا .

وأضاف محمد فؤاد المهندس ، خلال لقائه لبرنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية "المحور " ، أن ابنه عمر فؤاد المهندس شرب مدرسة الإخراج من جده، وكان يجلس على رجل جده، مردفا: "ابني دقيق في عمله وواخد من شخصية ابنه".

وأكمل: والدي كان شخصية ظريفة جدا وعندما يكون مزاجه رايق نضحك باستمرار ومن جواه طفل، وكان بيخاف من أشياء غريبة مثل الاراجوز والعسكري .

أردف : والدي كان طيب ودمعته قريبة وبيتأثر براجل عجوز أو ست غلبانة .

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