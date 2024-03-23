مبيعات السيارات الهجينة تتفوق على المركبات الكهربائية.. ما السبب؟

تسير مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا على ما يرام؛ حيث تمثل الآن حوالي 10 في المئة من جميع السيارات المباعة في جميع أنحاء البلاد، وهذا الرقم يزداد ارتفاعًا، ولكن هل تعلم ما الرقم الذي يزداد بشكل أسرع؟ عدد الطرازات الهجينة بالوقود والقابلة للشحن التي يتم بيعها في جميع أنحاء العالم.

يتخطى الطلب على طرازات الهجين القابلة للشحن الطلب على السيارات الكهربائية بشكل كبير، وفقًا لتقرير نشرته Automotive News.

ما سبب تفوق السيارات الهجينة على الكهربائية ؟

وأوضح الموقع أن مبيعات الهجينات القابلة للشحن نمت بوتيرة أسرع من تلك الطرازات الكهربائية بالكامل في جميع أنحاء أوروبا خلال شهر فبراير، مع انعكاس للاتجاه الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، بحسب ما يشرحه الموقع.



ووفقًا للموقع، فإن أكثر الطرازات الهجينة القابلة للشحن مبيعًا في أوروبا هي فولفو XC60 وبورش كايين ومرسيدس GLC، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 11،000 وحدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في فبراير. وتكثف الطرازات الهجينة القابلة للشحن أيضًا وتيرتها في الولايات المتحدة، حيث أعلنت شركات السيارات مثل جنرال موتورز عن خطط لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.