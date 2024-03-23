20 ألف دولار.. فتح باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان بجامعة عين شمس



أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس فتح باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان في دورتها 42 للعام 2024 في مجالاتها المتنوعة لأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، وعلي الراغبين ط ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة قبل انتهاء موعد الترشح ، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.

تبلغ قيمة الجائزة 20 ألف دولار تمنح لكل فائزٍ وفائزة.



حقول الجائزة - الدورة الـ 42:

1- العلوم الطبية والصحية

2- العلوم الهندسية والتكنولوجية

3- علوم المياه والطاقة والغذاء

4- العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية

5- العلوم الأساسية

6- العلوم الاقتصادية والإدارية

مع العلم بأن آخر موعد للتقدم للجائزة هو 31 مارس 2024.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة ومجالاتها وإجراءات الترشح ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة على الرابط:

https://shoman.org/en

يتشرف مكتب الجوائز بالجامعة تقديم الدعم الفني من خلال التواصل على البريد الإلكتروني:

[email protected]

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط:

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز،

يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز..

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]