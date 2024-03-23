السفير حسام زكي: مصر أكبر داعم لـ الجامعة العربية.. فيديو

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن المصالح الوطنية للدول دائما ما تعرقل عمل جامعة الدول العربية.

وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "المصالح الوطنية حاكمة داخل منطقتنا ولها أولوية"، لافتا: "مصر احتضنت الجامعة العربية وكانت الداعم الدائم لها".

وأشار: "لدينا داخل جامعة الدول العربية صلاحيات محددة تصيغها الدول الأعضاء"، موضحا: " تأثير الجامعة العربية يزداد أو يتناقص حسب رغبة الدول الأعضاء".

وأوضح: "" مجرد الوصول إلى اتفاق على قرار هو نجاح"، لافتا: "جامعة الدول العربية منظمة سياسية دورها صياغة الموقف السياسي العربي".