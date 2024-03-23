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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير حسام زكي: مصر أكبر داعم لـ الجامعة العربية.. فيديو

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن المصالح الوطنية للدول دائما ما تعرقل عمل جامعة الدول العربية.

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وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "المصالح الوطنية حاكمة داخل منطقتنا ولها أولوية"، لافتا: "مصر احتضنت الجامعة العربية وكانت الداعم الدائم لها".

 

وأشار: "لدينا داخل جامعة الدول العربية صلاحيات محددة تصيغها الدول الأعضاء"، موضحا: " تأثير الجامعة العربية يزداد أو يتناقص حسب رغبة الدول الأعضاء".

 

وأوضح: "" مجرد الوصول إلى اتفاق على قرار هو نجاح"، لافتا: "جامعة الدول العربية منظمة سياسية دورها صياغة الموقف السياسي العربي".

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