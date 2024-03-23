حسام زكي: حلم العرب في التحرر من الاستعمار يتحقق بدولة فلسطين.. فيديو

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية السقف العربي الأوحد أمام التحديات التي تشهدها المنطقة وهي المنظمة العربية الوحيدة التي تجمع العرب ضمن إطار واحد.

وأضاف زكي، خلال حواره مع برنامج “العاشرة”، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، في ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية، أن العرب يمتلكون قواسم مشتركة أقوى من أي تكتل قومي آخر، لمصالح الوطنية للدول دائمًا ما تعرقل عمل الجامعة العربية، كما أنها حاكمة داخل منطقتنا ولها أولوية، مؤكدًا أنه لم يتبق من حلم العرب في التحرر من الاستعمار إلا فلسطين.

وأوضح، أن جامعة الدول العربية منظمة سياسية دورها صياغة الموقف السياسي العربي، كما أن لدينا داخل جامعة الدول العربية صلاحيات محددة تصيغها الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن تأثير الجامعة العربية يزداد أو يتناقص حسب رغبة الدول الأعضاء.

ولفت، إلى أنه مجرد الوصول إلى اتفاق على قرار هو ناجح، منوهًا إلى أن جامعة الدول العربية تسير على ألغام في بعض المسائل الحرجة.

ولفت إلى أن الجامعة العربية اتخذت موقفًا واضحًا برفض الغزو العراقي للكويت، كما أنها لعبت دورًا أساسيًا في عملية تحرير الكويت.