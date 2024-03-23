رئيس حي شرق الإسكندرية: عقوبات رادعة على السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة



كلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية كافة الإدارات المعنية بمتابعة وتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف الركاب، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بمتابعة الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التي اعتمدتها محافظة الإسكندرية اليوم تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة سعر السولار من ٨.٢٥ إلى ١٠ جنيهات.



وأوضح حبيب أنه تم المرور على جميع محطات الوقود بنطاق الحي وتم التأكد من عدم وجود تكدس أو إزدحام أمام محطات الوقود وأنها تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد نقص في المواد البترولية ، فضلا عن المرور على جميع المواقف بالحي للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتشديد عليهم بعدم استغلال المواطنين والتأكيد على تركيب الملصقات على واجهة السيارات الأمامية للتعريفة الجديدة المقررة والالتزام بخطوط السير ، وإلا سيتم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين .