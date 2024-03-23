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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. عرض 8 أفلام ضمن الدورة الثامنة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة

مهرجان زاوية
مهرجان زاوية

تشهد قاعة سينما "زاوية" بوسط القاهرة عرض 8 أفلام قصيرة اليوم /السبت/، ضمن قسم المسابقة الرسمية بمهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته الثامنة، المستمرة حتى 7 أبريل المقبل.


وتعرض الأفلام على مدار ثلاثة أيام غدا وأيضا أيام 30 مارس و 6 أبريل المقبل، يليها نقاش مع مخرجي وصناع الأفلام، وتبدأ الفعاليات بعرض فيلم "الفراشات" إخراج سلمى عناني، وفيلم "لابأس أن تموت وحدك "إخراج سيف قنصوة، وفيلم "ليلية شمس" إخراج أمنية صبري، وفيلم "غريب في بيتي" إخراج أحمد صابر.


كما يعرض فيلم "هل يمكنك كتابة قصة خيالية" إخراج محي الدين يحيى، وفيلم "حتى نلتقي" إخراج جهاد علم الدين إبراهيم، وفيلم "أثر الغياب" إخراج منة صلاح، وفيلم "رز وسمك"، وهو تم انتاجه حديثا هذا العام للمخرج حسين حسام، وتدور أحداثه في مدة 9 دقائق حول عائلة تتناول الغداء في إحدى المطاعم، والوالدين يتناقشان حول زيارة شخص غريب إلى منزلهم.


في حين يعيش ابنهما في عالم أحلامه، ويهتم بشكل كبير بعيون الأسماك وأحلامها، وعندما يجد الصبي خاتما صغيرا مرصعا بالماس داخل قطعة السمك، تتصاعد المشاحنات بين الوالدين إلى مشاجرة بسبب الخاتم، ويبدأن في الجدال حول من يحق له الاحتفاظ به، في هذا الوقت يزيد اهتمام الصبي بعيون الأسماك.


ويتنافس في الدورة الثامنة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة، 31 فيلما متنوعا ما بين روائي وتسجيلي ووثائقي بالمسابقة الرسمية، إلى جانب عرض 29 فيلما خارج التسابق من الأفلام الفائزة في الدورات السبع الماضية من المهرجان.
 

مهرجان زاوية زاوية الفراشات ليلية شمس غريب في بيتي حتى نلتقي

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