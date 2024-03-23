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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

10 علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون| لن تتوقع

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

تصدرت أميرة ويلز كيت ميدلتون مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها الإصابة بمرض السرطان مما جعل الملايين حول العالم يتعاطف معها.

‎ أعلنت كيت ميدلتون في  فيديو مؤثر للغاية أنها تم اكتشاف إصابتها بمرض السرطان أثناء خضوعها لعملية جراحية كبرى في البطن في بداية العام. 

وقالت الأميرة كيت ميدلتون البالغة من العمر 42 عاماً، إنها بحاجة إلى التعافي من الجراحة قبل أن تتمكن من بدء "العلاج الكيميائي الوقائي"، كما نصح فريقها الطبي.

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أعراض الأصابة بمرض السرطان 
تختلف العلامات والأعراض الناجمة عن السرطان اعتمادًا على الجزء المصاب من الجسم.

تتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان، ولكنها ليست محددة، ما يلي:

تعب
كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد
تغيرات في الوزن، بما في ذلك الخسارة أو الكسب غير المقصود
تغيرات في الجلد، مثل اصفرار الجلد أو تغميقه أو احمراره، أو حدوث تقرحات لا تشفى، أو تغيرات في الشامات الموجودة
تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة
السعال المستمر أو صعوبة التنفس
صعوبة في البلع
بحة في الصوت
عسر الهضم المستمر أو عدم الراحة بعد تناول الطعام
آلام العضلات أو المفاصل المستمرة وغير المبررة
-حمى مستمرة وغير مبررة أو تعرق ليلي
نزيف أو كدمات غير مبررة.
 

المصدر: mayoclinic

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