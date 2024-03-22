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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل| تفاصيل

جمال شعبان
جمال شعبان

هاجم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الفنان أحمد سعد، و ذلك بعد سخريته من أخيه العالم في أحد اللقاءات التلفزيونية.

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كتب جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"الفنان أحمد سعد يسخر من أخيه العالم الذي نجح في العلوم  بامتياز  مع مرتبة الشرف وحصل علي دكتوراه من اليابان لأنه يركب سيارة متواضعة  ١٢٨."

قال:"وهو يعتبره قد ضل طريقه و قد ضيع نفسه لأنه سلك طريق العلوم  وباظ كما قال محاوره…صدقت يا نجم يصبح ذلك عاديا في زمن الرويبضة عندما تنقلب الآية  ويمكث في الأرض الزبد وأما ما ينفع الناس فيذهب جفاء ويتفوق فيه  صبي العالمة علي العالم  ويكون أولو الفضل في أوطانهم غرباء."

تابع:"آفة حارتنا يا نجم   ازدراء أرباب الفكر والقلم…في الحقيقة أنا منبهر  بهذا البرنامج  الهادف الذي يرسخ  للقيم والثوابت ويستضيف الرموز  التي تعلي من شأن العلم والعلماء والقيم والقامات التي ستنهض بالمجتمع….شر البلية ما يضحك."

 

جمال شعبان جمال شعبان استشاري امراض القلب جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق أحمد سعد

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