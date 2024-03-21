في اليوم العالمي للسعادة.. لن تتوقع ترتيب مصر بين الدول العربية والعالم| تفاصيل

يكشف أحدث تقرير عن السعادة العالمية، والذي أشرفت عليه الأمم المتحدة وصدر يوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للسعادة الذي أعلنته الأمم المتحدة، عن اتجاهات عالمية مهمة في مجال السعادة. تواصل فنلندا تصدر تصنيفات السعادة بين 143 دولة للعام السابع على التوالي.





وفي العالم العربي، تحتل الكويت الصدارة، حيث صعدت إلى المركز 13 عالميا، وهو تحسن كبير عن المركز الخمسين السابق، بينما كانت مصر المركز ال ١٢ .

وعلى العكس من ذلك، يحتل لبنان المرتبة الأدنى بين الدول العربية في المركز 142، خلف الأردن (125) ومصر (127) عالميا.

وتهيمن دول الإسكندنافية على المراتب الأولى، وشركة الدنمارك في المركز الثاني، وأيسلندا والسويد. وتحتل فرنسا وغيرها 27.

وتغيبت الولايات المتحدة وألمانيا، اللتان تعدان تقليديا من بين الدول العشرين الأكثر سعادة، عن التصنيف العالمي لهذا العام، حيث حصلتا على المركزين 23 و24 على التوالي. ويستبعد التقرير الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان من تصنيفاته.

منذ عام 2012، تقوم شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بتقييم مستويات السعادة في جميع أنحاء العالم. وتتضمن المنهجية استطلاعات الرأي حول السعادة الشخصية وعوامل مثل المؤشرات الاقتصادية والتضامن والحرية الفردية والفساد.

أسعد 20 دولة في العالم عام 2024:



1- فنلندا

2- الدنمارك

3- أيسلندا

4- السويد

5- إسرائيل

6- هولندا

7- النرويج

8- لوكسمبورج

9- سويسرا

10- أستراليا

11- نيوزيلندا

12- كوستاريكا

13- الكويت

14- النمسا

15- كندا

16- بلجيكا

17- أيرلندا

18- التشيك

19- ليتوانيا

20- المملكة المتحدة