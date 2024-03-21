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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي لمتلازمة داون..معلومات صادمة عن المرض

متلازمة داون
متلازمة داون

يصادف 21 مارس اليوم العالمي لمتلازمة داون ، وتعتبر متلازمة داون هي حالة وراثية يولد فيها الشخص بنسخة إضافية من الكروموسوم 21،  وهذا يعني أن لديه إجمالي 47 كروموسومًا بدلاً من 46، وهذا يمكن أن يؤثر على كيفية تطور الدماغ والجسم، يتمتع الأشخاص المصابون بمتلازمة داون بحياة سعيدة وصحية مع رعاية داعمة.

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على من تؤثر متلازمة داون؟


متلازمة داون يمكن أن تؤثر على أي شخص، إنها حالة وراثية، ولا تحدث نتيجة لشيء فعله الوالدان قبل أو أثناء الحمل، غالبية حالات متلازمة داون تحدث بشكل عشوائي (متقطع)، لا يرث الأشخاص عادةً متلازمة داون بنمط جسمي سائد أو متنحي أثناء الحمل عندما تلتقي البويضة بالحيوان المنوي.


ما هي عوامل الخطر لمتلازمة داون؟


البحث مستمر لمعرفة المزيد عن عوامل الخطر لمتلازمة داون، تشير الدراسات إلى أن خطر ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون يزداد مع تقدم عمر الأم، النساء أو الأشخاص الذين تم تعيينهم كأنثى عند الولادة (AFAB) والذين يبلغون من العمر 35 عامًا أو أكبر هم أكثر عرضة لتشخيص إصابة طفل بمتلازمة داون أو أي نوع آخر من الحالات الوراثية، نظرًا لأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا لديهم معدلات خصوبة أعلى، فإن معظم الأطفال المصابين بمتلازمة داون يولدون لأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

ما مدى شيوع متلازمة داون؟


متلازمة داون هي الحالة الأكثر شيوعًا المرتبطة بالكروموسوم في الولايات المتحدة، ويولد ما يقدر بنحو 6000 طفل بهذه الحالة في الولايات المتحدة كل عام، وهو ما يعادل حوالي 1 من كل 700 طفل، هناك حوالي 200.000 شخص في الولايات المتحدة تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة داون.
المصدر: clevelandclinic

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