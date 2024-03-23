BMW تعود للأزرار بدل اللمس في سيارتها الجديدة Klasse X.. ما السبب؟

خلال هذا الأسبوع، كشفت شركة BMW عن تصميمها الجديد "Vision Neue Klasse X"، فإذا كان تصميم "Vision Neue Klasse" العام الماضي كان نظرة سريعة إلى سيارة سيدان رياضية كهربائية بالكامل من فئة السلسلة 3 في المستقبل، فإن "Vision Neue Klasse X" هي السيارة الرياضية الكهربائية للغد.

مواصفات سيارة BMW الجديدة

مثل معظم السيارات الاختبارية، تتميز سيارة BMW طراز "Neue Klasse X" بلوحة عدادات رقمية عرضية بالكامل وشاشة تعمل باللمس مركزية، مع عدم وجود أزرار تقريبًا.

لماذا تستخدم BMW الأزرار القديمة بدلا من اللمس؟

لكن نظرًا إلى لوحات الأبواب الأمامية، ستجد أزرار ضبط المقاعد بطريقة قديمة، تقريبًا تمامًا مثل ما تجده في سيارة فاخرة قديمة يبلغ عمرها 30 عامًا.

يقول ممثل من BMW لي في المعاينة الإعلامية لـ "Vision Neue Klasse X" في البرتغال: "كما نعلم، يقوم الناس بضبط المقعد قليلاً أثناء القيادة.. بدون النظر إلى الشاشة، لضبط المقعد.. هذا أحد الأمور التي تجعل السيطرة الفعلية مفيدة."

ليست "Vision Neue Klasse X" خالية تمامًا من التحكم باللمس، بالطبع. يتضمن التصميم مقود سيارة متعدد الوظائف جديد، يمتص عناصر التحكم الفعلية التي كانت ستُعالج سابقًا بواسطة مفتاح "iDrive" على منصة التحكم المركزية.

تقول BMW إن التحكم الموجود على مقود السيارة سمح للمصممين بوضع شاشة لوحة القيادة المركزية في الموضع المثالي، مما يجعلها مرئية بسهولة دون التأثير على رؤية السائق من خلال الزجاج الأمامي.

وعلى الرغم من أن "Vision Neue Klasse X" يقدم لوحة عدادات خالية من الأزرار، إلا أن الواقع يفرض أن النسخة الإنتاجية النهائية ستكون أقل قلة في التصميم.

عندما تدخل "Vision Neue Klasse X" إلى عملية الإنتاج، ستتميز السيارة بمزيج من الأزرار التي توفر ردود فعل هابتيك في عجلة القيادة وأزرار فعلية في أماكن أخرى في الداخلية.

"بالنسبة لأهم الوظائف، ستكون هناك الأزرار المناسبة في المكان المناسب"، قال الممثل عن BMW لـ "موتور1". "هذه لا تزال سيارة Vision، لذا ترقبوا المزيد."