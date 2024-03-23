عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

BMW تعود للأزرار بدل اللمس في سيارتها الجديدة Klasse X.. ما السبب؟

BMW
BMW

خلال هذا الأسبوع، كشفت شركة BMW عن تصميمها الجديد "Vision Neue Klasse X"، فإذا كان تصميم "Vision Neue Klasse" العام الماضي كان نظرة سريعة إلى سيارة سيدان رياضية كهربائية بالكامل من فئة السلسلة 3 في المستقبل، فإن "Vision Neue Klasse X" هي السيارة الرياضية الكهربائية للغد.

 

مواصفات سيارة BMW  الجديدة 

مثل معظم السيارات الاختبارية، تتميز سيارة BMW طراز "Neue Klasse X" بلوحة عدادات رقمية عرضية بالكامل وشاشة تعمل باللمس مركزية، مع عدم وجود أزرار تقريبًا. 

 

لماذا تستخدم BMW الأزرار القديمة بدلا من اللمس؟

لكن نظرًا إلى لوحات الأبواب الأمامية، ستجد أزرار ضبط المقاعد بطريقة قديمة، تقريبًا تمامًا مثل ما تجده في سيارة فاخرة قديمة يبلغ عمرها 30 عامًا.

يقول ممثل من BMW لي في المعاينة الإعلامية لـ "Vision Neue Klasse X" في البرتغال: "كما نعلم، يقوم الناس بضبط المقعد قليلاً أثناء القيادة.. بدون النظر إلى الشاشة، لضبط المقعد.. هذا أحد الأمور التي تجعل السيطرة الفعلية مفيدة."

ليست "Vision Neue Klasse X" خالية تمامًا من التحكم باللمس، بالطبع. يتضمن التصميم مقود سيارة متعدد الوظائف جديد، يمتص عناصر التحكم الفعلية التي كانت ستُعالج سابقًا بواسطة مفتاح "iDrive" على منصة التحكم المركزية. 

تقول BMW إن التحكم الموجود على مقود السيارة سمح للمصممين بوضع شاشة لوحة القيادة المركزية في الموضع المثالي، مما يجعلها مرئية بسهولة دون التأثير على رؤية السائق من خلال الزجاج الأمامي.

وعلى الرغم من أن "Vision Neue Klasse X" يقدم لوحة عدادات خالية من الأزرار، إلا أن الواقع يفرض أن النسخة الإنتاجية النهائية ستكون أقل قلة في التصميم.

عندما تدخل "Vision Neue Klasse X" إلى عملية الإنتاج، ستتميز السيارة بمزيج من الأزرار التي توفر ردود فعل هابتيك في عجلة القيادة وأزرار فعلية في أماكن أخرى في الداخلية.

"بالنسبة لأهم الوظائف، ستكون هناك الأزرار المناسبة في المكان المناسب"، قال الممثل عن BMW لـ "موتور1". "هذه لا تزال سيارة Vision، لذا ترقبوا المزيد."

BMW Vision Neue Klasse X مواصفات سيارة BMW

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع أسعاره.. حيلة ذكية لتوفير البنزين في تانك السيارة

عيب خطير.. استدعاء 285 ألف سيارة دودج وكرايسلر

مبيعات السيارات الهجينة تتفوق على المركبات الكهربائية.. ما السبب؟

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

فرصة| تخفيض 300 ألف جنيه على سيارتين في السوق المصري

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

بمواصفات خيالية.. شاهد بورش تايكان توربو GT موديل 2025 الجديدة

عمرها 60 عامًا.. شاهد أول سيارة لامبورجيني في العالم

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الجواد يطرح تساؤلا للجمهور بعد لقاء منتخبي مصر ونيوزيلندا

الطقس اليوم| انخفاض درجات الحرارة وعودة للأمطار بهذه المناطق

BMW تعود للأزرار بدل اللمس في سيارتها الجديدة Klasse X.. ما السبب؟

البرلمان العربى يدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم من الأغوار للتوسع الاستيطاني

جوتيريش يزور معبر رفح اليوم لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

تحذير من وزارة الصحة بغزة.. مليون فلسطيني تعرضوا للأمراض المعدية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تتعرض لحملة هجوم| بماذا ردت.. وما السبب؟

إمام عاشور| كل ما تود معرفته عن إصابته..تفاصيل

بعد 300 عام| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب

رخيص جدا.. سعر قفطان مي عمر يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ