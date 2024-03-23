لماذا يزور جوتيريش مصر وحدود غزة المحاصرة إسرائيليا اليوم؟

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مصر والحدود المصرية مع غزة، اليوم السبت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يهدف جوتيريش إلى الحث على وقف إطلاق النار مما يعني رفضا امميا لتهديد إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر.



وبعد مصر، سيزور جوتيريش الأردن.

وكان جوتيريش قد قام بزيارة إلى الحدود المصرية مع غزة بعد وقت قصير من اندلاع العدوان.

وفي الأسبوع الماضي، حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بمراقبة الجوع عالميا من أن المجاعة وشيكة في شمال غزة وقد تمتد إلى أجزاء أخرى من القطاع إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى استشهاد أكثر من32 ألف شخص، الكثير منهم من النساء والأطفال.