طلب إحاطة بسبب نقص أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن

﻿تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى مؤكداً أن المرضى يعانون من العديد من أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى غير موجودة سواء بالنسبة للأطفال أو كبار السن على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى الأخير بتحرير سعر الصرف، مما ساهم فى انخفاض أسعار الأدوية فى السوق.

وتساءل " رمزى " عن اسباب نقص هذه الأدوية ووجود مشكلة كبيرة فى نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير ؟ مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار بسرعة توفير هذه الأدوية خاصة أن هذه الأدوية ليس لها أى بديل.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من مختلف شركات الأدوية الاسراع فى تعميق وتوطين مثل هذه الأصناف الدوائية المهمة للمرضى محلياً مؤكداً على ضرورة تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر وفى مقدمتها صناعات المواد الخام الداخلة فى الصناعات الدوائية.