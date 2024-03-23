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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة بالقليوبية للالتزام بالتعريفة.. صور

حملات علي مواقف السيارات
حملات علي مواقف السيارات

واصلت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن والأحياء بمحافظة القليوبية من تكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة والنقل الداخلية والخارجية لمتابعة سير العمل بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والالتزام بتعريفة الركوب الجديدة التى أصدرها محافظ القليوبية لمنع استغلال المواطنين.


وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.


وعقدَّ محافظ القليوبية  إجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.


وأصدر "محافظ القليوبية" قرارا بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة اسعار الوقود التى اقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة.


وأوضح "المحافظ"  أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم إستغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.


وكلف المحافظ بعمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.


وفي السياق أضاف "الهجان" أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوي للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، مطالبا  المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خط الواتس آب 01119992624 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين ، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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القليوبية الاجهزة التنفيذية النقل الداخلية محافظ القليوبية غرفة عمليات المحافظة

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