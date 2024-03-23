عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 32 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

مواشي الغربية
مواشي الغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، 32 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام   2024، والتى تستمر لنحو شهر.

txt

نقيب المحامين يتفقد غرف الأعضاء بمجمع محاكم طنطا والمحلة ويرد على الشائعات

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

محافظ الغربية: التعريفة الجديدة لا تتعارض مع مصلحة السائق والركاب

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

التحصينات الأغنام والماعز الاحترازية الأبقار والجاموس الدكتور حاتم أنور التعريفة الجديدة بيطري بالغربية ضد الحمي القلاعية طب البيطري مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية مدير مديرية الطب البيطري مستوى المحافظة مديرية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

موضوعات متعلقة

19 مرشحا لحجز مقاعد محكمة استئناف طنطا.. بدء تصويت المحامين بلجان الغربية

ترشيحاتنا

الرد على أرض القتال.. مسؤول روسي يتوعد أوكرانيا بعد حادث موسكو

قبل السحور.. تصادم تريلا ونقل يسقط 5 ضحايا على طريق الواحات

مخطوطات وورق بردي .. معلومات هامة عن دار الكتب في ذكرى تأسيسها

خلال 10 سنوات.. الزراعة تفتح 93 سوقا وتصدر ‏سلعًا لـ160 دولة

ارتفاع عدد ضحايا هجوم قاعة حفلات موسكو لـ115 قتيلا

فرج عامر يكشف تصريحات مثيرة لنجم منتخب كرواتيا| ما هي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون| لن تتوقع

سفرة رمضان| أصابع كفتة الدجاج المشوية

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط وبدون فوائد

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

فيديو

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ