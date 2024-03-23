إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

أصيب خمسة أشحاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث انقلاب مبكروباص على طريق ميت غمر- بنها أمام كفر النصر.



تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مبكروباص على طريق ميت غمر- بنها أمام كفر النصر. ووقوع مصابين .



انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعة وسيارات الاسعاف وتبين ان المصابين هم محمد جمال محمد عبد الوهاب 35 عاما مقيم سمنود غربيه ومصاب بكدمات ، محمود ثروت محمود يوسف 30 عاما جرح قطعي باليد اليمني 3 سم وخلع بالكتف الأيسر ومقيم المنصوره ، رشا السيد احمد رزق 35 عاما مقيمة سمنود واصابتها خلع بالكتفين ، محمد عبد الفتاح عطيه الهلالي 34 عاما مقيم اجا ومصابةبكسور و خلع بالكتف الأيسر وعلي احمد عوض احمد 53 عاما مقيم ميت غمر وكدمات والام بالعمود الفقري.



تم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر المركزى لتلقى العلاج.

تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة.