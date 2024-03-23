اللقطات الأولى من موقع الهجوم الدامي على قاعة حفلات بموسكو| شاهد

نشرت لجنة التحقيق الروسية أول فيديو من موقع الهجوم الذي شنّه مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.

ومع استمرار التحقيقات، نشرت لجنة التحقيق الروسية لقطات لعمال يفحصون الأدلة في مكان الحادث.

وقالت اللجنة في بيان: "يتم سحب الأدلة، بما في ذلك الأسلحة والذخائر من مسرح الجريمة، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية والباليستية وبصمات الأصابع، ويتم جمع لقطات كاميرات المراقبة ودراستها".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لجنة التحقيق قولها في بيان إن فحص جثث المتوفين لا يزال جاريا، ومن المتوقع أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.