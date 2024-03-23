التعاون الإسلامي تدين هجوم موسكو الإرهابي

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة احتفالات في مركز “كروكس سيتي هول” الترفيهي التجاري في مدينة /كراسنوغورسك/ في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وبحسب البيان الصادر عن المنظمة؛ فقد أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله، وضرورة مكافحته، معربا عن التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن أكثر من 60 شخصا قتلوا نتيجة الهجوم الإرهابي، الذي وقع في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع بسبب الإصابات الحرجة.

وذكر بيان للجنة الروسية، اليوم /السبت/: "يجري فحص جثث القتلى، وقد ثبت حتى الآن أن أكثر من 60 شخصا قتلوا نتيجة الهجوم الإرهابي، وعدد الضحايا قد يرتفع بسبب الحالات الحرجة بين المصابين".

وأضاف البيان: "أنه تمت مصادرة الأدلة المادية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، من مسرح الجريمة وإجراء جميع الفحوصات اللازمة ومنها الفحوصات الجينية وبصمات الأصابع، كما تمت مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة للقيام بتفريغها

