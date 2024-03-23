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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال متوسط على انتخابات المحامين في لجان الدقهلية ..صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

توافد اليوم السبت، عددا من الناخبين على لجان انتخابات المحامين بمحافظة الدقهلية والبالغ عددها ١٣ لجنة فرعية حيث شهدت اللجان إقبالا متوسطا فى الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت، التى انطلقت فى التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى الخامسه مساء تحت إشراف قضائى كامل.

ويتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب العام لاختيار مرشح و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم 21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة لاختيار ٢٥ عضوا، وكذلك المرشحين على مقعد الإدارات القانونية حيث يتم اختيار ثلاث مرشحين.

وتشهد لجان الدقهلية إجراءات أمنية مشددة ومكثفة على عمليات تنظيم  الانتخابات من قبل النقابة الفرعية.

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إشراف قضائى كامل بمحافظة الدقهلية بدء عمليات التصويت انتخابات المحامين بالدقهلية انتخابية عمليات التصويت منصب النقيب محافظة الدقهلية

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