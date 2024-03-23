برلماني: السيسي أكد الثقة والالتزام التاريخي لتمكين المرأة

قال عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الأم، برهنت على إرادة القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة ومكنتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد "خليل"، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص ١٠ مليارات جنيه لصالح صندوقي تنمية الأسرة المصرية، وكبار السن، تسهم في تقديم المزيد من الدعم وتذليل كافة العقبات التي تعيق استراتيجيات التمكين، والحرص على الاهتمام بالمرأة حتى أن تصبح ضمن فئة كبار السن والمسنيات.

وأضاف عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس بإشاء متحف يحوي تراث المرأة المصرية علي مر العصور تخليدا لدورها المستمر في تماسك الوطن وعطائها المستمر الذي لا يتوقف لاستقرار الأسرة المصرية والوطن بشكل عام .

وأكد النائب عبد الوهاب خليل أن كلمة الرئيس باحتفالية تكريم المرأة المصرية رسالة دعم بوجود إرادة سياسية وثقت بمكانتها وقوتها، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيظل مستمرا.