عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب الصيادلة بالإسكندرية يناقش حل أزمة نسبة الخصومات على الدواء

اجتماع بنقابة الصيادلة
اجتماع بنقابة الصيادلة بالإسكندرية

قال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، النقابة لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الصيادلة، تجاه أزمة تدني نسبة الخصومات على العديد من أصناف الدواء .

وأضاف أنسي خلال اجتماعه بمديري مخازن الأدوية بالمحافظة، لبحث شكاوى الصيادلة بسبب تدني نسبة الخصومات، أن النقابة حريصة على تقصي الحقائق والتعرف على المتسبب الفعلي في الأزمة وأسبابها، وذلك من خلال التواصل مع شركات الأدوية والمخازن والصيدليات وجميع الجهات المعنية لحل أزمة.

رئيس حي شرق الإسكندرية: عقوبات رادعة على السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة

واستعرض الاجتماع الفواتير المصدرة إلى الصيدليات لعدد من أصناف الدواء، كما قدم مديرو وأصحاب المخازن فواتير استلام الأصناف الدوائية، التي كشفن عن تدني نسبة الخصم من قبل بعض الشركات المنتجة لها بالمخالفة للقانون.

وتناول الاجتماع عرض التقرير الفني الحالي من هيئة الدواء، والذي يشترط تطبيق الحد الأدنى للخصومات وفق القرار رقم 499 لسنة 2012.

شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد صالح آصف رئيس لجنة الصيدليات الأهلية، ولفيف من أعضاء المجلس بمقر النقابة بمنطقة سموحة شرق المحافظة.

الاسكندرية الإجراءات القانونية الشركات المنتجة الجهات المعنية جميع الجهات المعنية حقوق الصيادلة حي شرق الإسكندرية شرق الإسكندرية شركات الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

ترشيحاتنا

صواريخ قادمة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

الرد على أرض القتال.. مسؤول روسي يتوعد أوكرانيا بعد حادث موسكو

قبل السحور.. تصادم تريلا ونقل يسقط 5 ضحايا على طريق الواحات

مخطوطات وورق بردي .. معلومات هامة عن دار الكتب في ذكرى تأسيسها

خلال 10 سنوات.. الزراعة تفتح 93 سوقا وتصدر ‏سلعًا لـ160 دولة

ارتفاع عدد ضحايا هجوم قاعة حفلات موسكو لـ115 قتيلا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

10 علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون| لن تتوقع

سفرة رمضان| أصابع كفتة الدجاج المشوية

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط وبدون فوائد

فيديو

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ