نقيب الصيادلة بالإسكندرية يناقش حل أزمة نسبة الخصومات على الدواء

قال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، النقابة لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الصيادلة، تجاه أزمة تدني نسبة الخصومات على العديد من أصناف الدواء .

وأضاف أنسي خلال اجتماعه بمديري مخازن الأدوية بالمحافظة، لبحث شكاوى الصيادلة بسبب تدني نسبة الخصومات، أن النقابة حريصة على تقصي الحقائق والتعرف على المتسبب الفعلي في الأزمة وأسبابها، وذلك من خلال التواصل مع شركات الأدوية والمخازن والصيدليات وجميع الجهات المعنية لحل أزمة.

واستعرض الاجتماع الفواتير المصدرة إلى الصيدليات لعدد من أصناف الدواء، كما قدم مديرو وأصحاب المخازن فواتير استلام الأصناف الدوائية، التي كشفن عن تدني نسبة الخصم من قبل بعض الشركات المنتجة لها بالمخالفة للقانون.

وتناول الاجتماع عرض التقرير الفني الحالي من هيئة الدواء، والذي يشترط تطبيق الحد الأدنى للخصومات وفق القرار رقم 499 لسنة 2012.

شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد صالح آصف رئيس لجنة الصيدليات الأهلية، ولفيف من أعضاء المجلس بمقر النقابة بمنطقة سموحة شرق المحافظة.