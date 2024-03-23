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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة في يوم الأرض.. منع أسوأ آثار تغير المناخ لا يزال ممكنًا

معلم في الصين متضامنًا
معلم في الصين متضامنًا مع ساعة الأرض

يوافق اليوم، السبت 23 مارس 2024، الاحتفال السنوي بساعة الأرض، والذي تقوم فيه دول العالم في تقليد سنوي بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة.

وتقوم الدول بإطفاء الأنواء في السبت الأخير من كل مارس دعما لقضايا البيئة والمناخ، فيما يعرف بـ"ساعة الأرض".

وبدأ الاحتفال بساعة الأرض عام 2007 لأول مرة في أستراليا، بمبادرة من الصندوق العالمي للطبيعة "WWF"، وهي منظمة دولية غير حكومية تهتم بالحفاظ على البيئة وقضايا المناخ.

وتقوم الدول في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار في المنازل وأشهر المعالم حول العالم، في مسعى للحفاظ على الكوكب.

وتشارك في هذا الحدث معالم شهيرة عالميًا مثل برج إيفل في باريس وبرج خليفة في دبي.

وقالت شبكة “بي بي سي”، إنه من المقرر اليوم أن تقوم المعالم  الرئيسية في مدن كثيرة حول العالم منها لندن بإطفاء الأضواء لمدة ساعة مساء السبت بين 8:30 و9:30.

واقترح الصندوق العالمي للطبيعة على الأفراد استخدام الـ 60 دقيقة بين الساعة 20:30 والساعة 21:30 "للقيام بشيء إيجابي من أجل الكوكب".

ووفقًا لدراسة استقصائية أجراها الصندوق العالمي للطبيعة، يعتقد 70% من المستطلعين  أنه لا يزال من الممكن تجنب أسوأ آثار تغير المناخ. 

ويعتقد 76% أن الشركات والحكومات يمكن أن يكون لها تأثير كبير في معالجة الأزمة.

ويأتي ذلك بعد أن نشر الصندوق العالمي للطبيعة بيانه لعام 2024 في وقت سابق من هذا الشهر، داعيا الدول إلى اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة بشأن فقدان التنوع البيولوجي والبيئة.

كما أطلقت المؤسسة الخيرية عريضة تحث القادة  على التوقف عن تدمير الطبيعة.

اليوم السبت ساعة الأرض مارس

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