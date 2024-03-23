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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفتة طيبة.. شباب حماة الوطن يوزعون الورود على الأمهات بشوارع طور سيناء

توزيع ورود علي الامهات
توزيع ورود علي الامهات

وزع شباب حزب حماة الوطن بجنوب سيناء ورود علي الامهات في شوارع طور سيناء في لفتة طيبة لاقت استحسان الاهالي والأمهات بالشوارع بمناسبة عيد الام.

وقد شكلت لجنة شباب الحزب برئاسة محمد عادل مجموعات من الشباب والفتيات لتوزيع الورود علي الامهات بشوارع طور سيناء .

كما نظم الحزب احتفالية لتكريم الامهات المثاليات بمدينة طور سيناء ومنحهن شهادات تقدير وهدايا تحت رعاية صلاح ربيع امين عام الحزب بجنوب سيناء وحضور النائب غريب حسان مساعد امين الحزب ومحمود سرور امين تنظيم الحزب.

وتعاونت امانة التضامن والشباب في تنظيم حفل تكريم الامهات المثاليات.

وقال النائب غريب حسان مساعد امين الحزب أن الاحتفالية شملت الامهات المثاليات اللاتي كان لهن دور فعال في تربية ابنائهن رغم ما واجهوا من صعوبات في الحياة .

واضاف محمود سرور امين تنظيم الحزب ان الامهات السيناويات علي مر التاريخ هن امهات لابطال يحمون الوطن و يغرسن في ابنائهم حب الوطن والانتماء لذلك دائما نعتز بدور الام السيناوية .

توزيع ورود علي الامهات

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جنوب سيناء شباب توزيع ورود طور سيناء

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