أم السعد.. سيدة الجبل بسانت كاترين| اختارت حياة البادية وأصبح بيتها مزارا

اختارت حياة الجبل منذ ٢٠ عاما وبنيت منزلها وسط الجبال في وادي الزواتين الذي يبعد قرابة ساعتين مشي من سانت كاترين انها السيدة البدوية الحاجة عامرية 70 عاما التي اطلق عليها زوار سانت كاترين " أم السعد" و" أم الكرم " و" الكبيرة ".



أم السعد.. سيدة بسيطة اختارت إن تترك بصمة في حياة الجبل بنيت منزلها من الحجارة لتعيش في هدوء واستجمام والتفرغ للصلاة وكانت يقصدها زوار سانت كاترين من عشاق السفاري الصاعدين لوادي جبال وجبل عباس وتقدم لهم الطعام والفاكهة والمياه .



قال عنها الشاب صالح عوض الموثق لحياة البادية والمصور الفوتوغرافي للطبيعة ان السيدة أم السعد اختارت حياة البادية والطبيعة لتعيش في هدوء بعيدا عن المدينة وسط الجبال لتضع بصمة في تلك الحياة فهي سيدة قوية يقصد مكانها السياح ومحبي الجبال .



وأضاف أحمد إسماعيل احد زوار سانت كاترين ووادي جبال أنه احب وادي جبال بسبب الحاجة عامرية مشيرا إلي أن مكانها أصبح مزار للسياح لكرمها وجمال المكان الذي يعتمد علي الطبيعة والتراث .

وقالت الحاجة عامرية أنها جاءت إلي ذلك المكان منذ 20 عاما واختارت الهدوء والعزلة وان تتفرغ للعبادة والدعاء مشيرة إلي أن الناس قصدها لطبيعة المكان الجميلة واضافت الحاجة عامرية " أم السعد " أنها تعيش حياتها علي الطبيعة البدوية علي الرعي والزراعة تذهب لمدينة سانت كاترين في الأعياد وتابعت ام السعد انها وجدت سعادتها في الحياة وسط الجبال في الهدوء والعزلة و تسعد بمن يزورها لانهم اختاروا ايضا حياة الهدوء وسعادة الطبيعة .

وأشار سليمان الجبالي من ابناء قبيلة الجبالية واحد الادلة البدوية أن مزار " ام السعد " من أفضل المزارات في سانت كاترين لعشاق الطبيعة والعزلة والهدوء والاستجمام يقصدها السياح ليعيشوا حياة بدائية بعيدا عن المدنية الحديثة.

ام السعد

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