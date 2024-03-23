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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتوجيهات محمد بن راشد.. زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في دبي

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اليوم السبت بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في إمارة دبي.

وبناء على هذه التوجيهات أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أوامره بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تقديراً لدورهم في أداء الرسالة الإنسانية في خدمة المجتمع وتعزيز منظومة القيم فيه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام". 


وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بن راشد على دعم وتعزيز دور أئمة المساجد في نشر رسالة الإسلام السمحة وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتقديراً لجهودهم الحثيثة في خدمة الشؤون الدينية وتكريس المبادئ المجتمعية البنّاءة.

زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في دبي إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد

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