اقبال ملحوظ على لجان انتخابات نقابة المحاميين بالقليوبية ..صور

شهدت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية اليوم السبت إقبالا ملحوظا مع بدء عمليات التصويت بانتخابات نقابة المحامين التي انطلقت على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية، حيث تم فتح اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء.

وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية ، حيث يصوت المحامون لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

كانت نقابة المحامين في محافظة القليوبية قد أنهت كل استعداداتها لاستقبال الناخبين بانتخابات النقابة لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وانطلقت صباح اليوم السبت انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وقال مجدى المهدى نقيب المحامين بشمال القليوبية ان الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وأضاف "المهدي" ان أكثر من 7000 عضو جمعية عمومية من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم في 8 لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر، داعيا المحامين للخروج للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم دون تدخل من أحد ودون توجيه ، مشيدا بالاجراءات والجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتى تتم في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية ويتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

كما أوضح أحمد عفيفي السمين عضو مجلس نقابة المحامين بجنوب القليوبية أن الإقبال علي الانتخابات يسير بشكل معقول مع توقعات بزيادته خلال الأوقات القادمة، مشيرا إلى أن القليوبية بها 25 مرشحا في الدوائر الاستئنافية التابعة لمحكمة استئناف طنطا.

يذكر أن منصب النقيب العام يتنافس عليه 15 مرشحا و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

ويختار المحامون نقيبًا عاما واحدا، و3 مرشحين عن الإدارات القانونية، و25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

a67b85b2-85d5-4915-b81c-9f5b148d04c4

86b08036-3f26-482d-b722-a36ed101de74