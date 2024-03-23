عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقبال ملحوظ على لجان انتخابات نقابة المحاميين بالقليوبية ..صور

انتخابات نقابة المحاميين
انتخابات نقابة المحاميين

شهدت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية اليوم السبت إقبالا ملحوظا مع بدء عمليات التصويت بانتخابات نقابة المحامين التي انطلقت على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية، حيث تم فتح اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء.

وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية ، حيث يصوت المحامون لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

كانت نقابة المحامين في محافظة القليوبية قد أنهت كل استعداداتها لاستقبال الناخبين بانتخابات النقابة لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وانطلقت صباح اليوم السبت انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وقال مجدى المهدى نقيب المحامين بشمال القليوبية ان الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وأضاف "المهدي" ان أكثر من 7000 عضو جمعية عمومية من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم في 8 لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر، داعيا المحامين للخروج للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم دون تدخل من أحد ودون توجيه ، مشيدا بالاجراءات والجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتى تتم في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية ويتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

كما أوضح أحمد عفيفي السمين عضو مجلس نقابة المحامين بجنوب القليوبية أن الإقبال علي الانتخابات يسير بشكل معقول مع توقعات بزيادته خلال الأوقات القادمة، مشيرا إلى أن القليوبية بها 25 مرشحا في الدوائر الاستئنافية التابعة لمحكمة استئناف طنطا.

يذكر أن منصب النقيب العام يتنافس عليه 15 مرشحا و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
ويختار المحامون نقيبًا عاما واحدا، و3 مرشحين عن الإدارات القانونية، و25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف.
وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

a67b85b2-85d5-4915-b81c-9f5b148d04c4
a67b85b2-85d5-4915-b81c-9f5b148d04c4
86b08036-3f26-482d-b722-a36ed101de74
86b08036-3f26-482d-b722-a36ed101de74
99ea350f-2b72-40ed-b924-10e26e1fc5d1
99ea350f-2b72-40ed-b924-10e26e1fc5d1
القليوبية نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بسرقة صندوق تبرعات مسجد فى نهار رمضان بالقليوبية

التصريح بدفن جثة سيدتين لقيتا مصرعهما أثناء عبور الطريق الزراعى السريع بالقليوبية

استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة بالقليوبية للالتزام بالتعريفة.. صور

إزالة مقابر مخالفة فى حملة لإزالة التعديات بكفر شكر فى القليوبية .. صور

صحة القليوبية تواصل تنظيم القوافل الطبية المجانية بقرية ورورة ببنها

إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بسبب حادث تصادم ببنها

القليوبية .. مصرع شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الزراعي

مبادرة جديدة.. الرياضة بالقليوبية تكرم حفظة القرآن الكريم بمراكز الشباب

ترشيحاتنا

رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

أمين عام الأمم المتحدة يعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق إغاثة غزة

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة نجم ليفربول

خناجر الممالك السبع.. اكتشاف 500 كنز سيغير التاريخ| هذه قصتها

استمرار توافد المحامين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة

جوتيرش يزور المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ