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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

‏‎كييف ترفض الاتهامات الروسية بوجود صلة بين منفّذي هجوم ‎موسكو وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أكدت ‏‎كييف أنها ترفض الاتهامات الروسية بوجود صلة بين منفّذي هجوم ‎موسكو و أوكرانيا، وتنفي ضلوع أوكرانيا في الهجوم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن كييف ليس لها علاقة بالهجوم الذي نفذه مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو يوم الجمعة.

وأكد بودولياك: "دعونا نكون واضحين، أوكرانيا لم تلعب أي دور في هذه الأحداث، نحن نخوض حربًا واسعة النطاق ضد الاتحاد الروسي والجيش النظامي الروسي".

وشدد بودولياك على أن النتيجة في نهاية المطاف سيتم تحديدها في ساحة المعركة.

وذكرت جهات روسية اليوم، السبت، أن منفذي الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو لديهم “صلات” بأوكرانيا وكانوا يحاولون الفرار إليها.
 

كييف الاتهامات الروسية

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