فيتو ضد أمريكا.. حماس تعرب عن امتنانها لمواقف روسيا والصين والجزائر

أعربت حركة المقاومة حماس عن امتنانها لمواقف روسيا والصين والجزائر في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي الذي فشل التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي أمس، الجمعة، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وانتقدت حماس، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق “تيليجرام”، القرار بسبب “لغته المضللة التي تتماشى مع مصالح إسرائيل”.

واعتبرت حماس أن مشروع القرار الأمريكي المضلل يسمح للقوات الإسرائيلية “بمواصلة عدوانها” وتوفير الغطاء اللازم لها وتأييد “حملة الإبادة” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت حماس في بيان لها: “نشكر الموقف المبدئي الذي اتخذته روسيا والصين والجزائر برفض الاقتراح الأمريكي المنحاز للعدوان على شعبنا”.

وصوت أحد عشر من أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي في صباح يوم الجمعة.

لكن باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، فقد اعتبر القراران الروسي والصيني كحق نقض.

وقالت مصادر دبلوماسية إن التصويت في مجلس الأمن الدولي على نص جديد يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار تأجل إلى يوم الاثنين.

