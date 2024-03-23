بسبب مشهد الكبدة.. هجوم عنيف على مسلسل أشغال شقة ومطالب بوقفه

تعرض مسلسل أشغال شقة، لهجوم عنيف بسبب مهنة بطل المسلسل في الطب الشرعي، يأتي هذا الهجوم الحاد بسبب مشهد الكبد البشري الذي قدمته القصة، حيث قامت خادمة الطبيب الشرعي في المسلسل بطهي الكبد البشري ظناً منها أنه "كبدة بلدي".

هجوم على مسلسل أشغال شقة

التصريحات اللاذعة للدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، تجاه مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والإعلامية.

تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد طهي الكبد البشري بالخطأ من قبل الخادمة في المسلسل، حيث تحولت الإعجابات إلى صدمة عندما اكتشف الجميع الخطأ الذي وقع. واعتبر الدكتور فودة أن هذا التصوير يمثل استهزاءًا بمهنة الطبيب الشرعي، وأكد أن ذلك ليس فنًا بل يمس خطوط حساسة لإحدى المهن الرفيعة.

واعتبر الدكتور فودة هذا المشهد استهزاءًا بمهنة الطبيب الشرعي، ووصفه بأنه قمة الاستهزاء والسخرية. وليس الدكتور فودة هو الوحيد الذي أعرب عن غضبه واستياءه من هذا المشهد، فقد انتقد العديد من الأطباء الشرعيين تصوير الكبد البشري بهذه الطريقة الساخرة وغير المهنية.

تثير الشخصية التي يجسدها هشام ماجد في مسلسل "أشغال شقة" والتي تمثل طبيبًا شرعيًا، جدلاً حادًا بين الجمهور والأطباء الشرعيين. يتم تقديم هذه الشخصية بطريقة كوميدية ساخرة، حيث يتعرض لمواقف طريفة ومضحكة خلال عمله كطبيب شرعي.

انتقادات لمسلسل أشغال شقة

وتظهر بعض الأخطاء التي ترتبط بهذه المهنة في سياق القصة، ما أثار استياء الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق. وقد انتقد الدكتور فودة بشدة طريقة عرض المسلسل لشخصية الطبيب الشرعي، مشيرًا إلى أنه لا يجوز السخرية من هذه المهنة أو تقديمها بشكل هابط بهدف إضحاك الجمهور.

وأشار إلى أنه لا يمكن لطبيب شرعي أن يأخذ عينات من جثة ميتة ويقوم بتحليلها في منزله، وأن مثل هذه العمليات يجب أن تتم في معامل الطب الشرعي المختصة.

وأعرب الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، عن استيائه واعتراضه على تصوير الطبيب الشرعي في الأعمال الفنية. وطالب بضرورة وضع آليات للرقابة على تصوير هذه المهنة ووقف عرض المسلسل الذي وصفه بأنه "مسيء".