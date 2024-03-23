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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1005 مواطن بدمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

تركيب أحدث أشعة مقطعية للوجه والفكين بالأقصر في اليوم العالمي للفم والأسنان


أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية الناصرية بمركز فارسكور خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر فبراير الجارى، تضمنت ١١ عيادة باجمالى ٩ تخصصات طبية ، حيث تردد عليها ١٠٠٥مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١١حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ١١ حالة بالإضافة إلى إجراء ٤٥٧تحليل بمعمل الدم و ٣٢ تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص ٢٢ حالة بالأشعة و ٢٣ حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص ١٩٥ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و أيضًا عقد ١٠ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها  ١٦٩ مواطن على مدار اليومين..

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