تركيب أحدث أشعة مقطعية للوجه والفكين بالأقصر في اليوم العالمي للفم والأسنان

تزامنا مع اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان ، الذي يحتفل به العالم في 20 مارس من كل عام اعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر عن استقبال احدث جهاز اشعة مقطعية للوجه والفكين تيسيرا علي منتفعي منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة.

واستقبل مجمع الاقصر الدولي جهاز الأشعة المقطعية ثلاثي الأبعاد CBCT

علما بأن جهاز الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد CBCT يشمل جهاز بانوراما وجهاز أشعة سيفالومتري جانبي وجهاز أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد، ومن خلاله يتم تصوير مفصل الفك والأنسجة المحيطة به، وهو طفرة في علاج العصب بالنسبة لطريقة التقييم السابقة بالأشعة الصغيرة العادية،

كما يقدم الجهاز دور رئيسي في عمليات زراعة الأسنان ووضع خطة علاج يمكن تطبيقها في فم المريض أثناء الزرع وتصوير الجيوب الأنفية وبيان حالة بطانة الجيب الأنفي بدقة بالاضافه الي دوره الحيوي في الجراحات الدقيقة الحرجة والتجميلية لتلك المنطقة بالوجه .

ويهدف الجهاز الي تقديم اعلي مستوي من الخدمة الصحية والعلاجية ومنها تقديم خدمات الفم والاسنان وجراحات الوجه والفكين باعلي جودة عالمية

وتعد خدمة التصوير الاشعاعي ثلاثي الابعاد باستخدام جهاز CBCT المطور هي الأولي من نوعها تحت مظلة خدمات التامين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر والتي كان يستلزم الأمر سابقا عناء السفر

للمحافظات القريبة.

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