عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب أحدث أشعة مقطعية للوجه والفكين بالأقصر في اليوم العالمي للفم والأسنان

صدى البلد

تزامنا مع اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان ، الذي يحتفل به العالم في 20 مارس من كل عام اعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر عن استقبال احدث جهاز اشعة مقطعية للوجه والفكين تيسيرا علي منتفعي منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة.

مستقبل وطن الأقصر يعلن نتائج منافسات أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

المرتضي أشهر الساحات الصوفية في الأقصر .. تنظم أطول مائدة رحمن |فيديو

واستقبل مجمع الاقصر الدولي جهاز الأشعة المقطعية ثلاثي الأبعاد CBCT

علما بأن جهاز الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد CBCT يشمل جهاز بانوراما وجهاز أشعة سيفالومتري جانبي وجهاز أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد، ومن خلاله يتم تصوير مفصل الفك والأنسجة المحيطة به، وهو طفرة في علاج العصب بالنسبة لطريقة التقييم السابقة بالأشعة الصغيرة العادية،

كما يقدم الجهاز دور رئيسي في عمليات زراعة الأسنان ووضع خطة علاج يمكن تطبيقها في فم المريض أثناء الزرع وتصوير الجيوب الأنفية وبيان حالة بطانة الجيب الأنفي بدقة بالاضافه الي دوره الحيوي في الجراحات الدقيقة الحرجة  والتجميلية لتلك المنطقة بالوجه .

ويهدف الجهاز الي تقديم اعلي مستوي من الخدمة الصحية والعلاجية ومنها تقديم خدمات الفم والاسنان وجراحات الوجه والفكين باعلي جودة عالمية

وتعد خدمة التصوير الاشعاعي ثلاثي الابعاد باستخدام جهاز CBCT  المطور هي الأولي من نوعها تحت مظلة خدمات التامين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر والتي كان يستلزم الأمر سابقا عناء السفر
للمحافظات القريبة.

IMG-20240323-WA0015
IMG-20240323-WA0015
IMG-20240323-WA0014
IMG-20240323-WA0014
IMG-20240323-WA0011
IMG-20240323-WA0011
IMG-20240323-WA0013
IMG-20240323-WA0013
IMG-20240323-WA0012
IMG-20240323-WA0012
الأقصر التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية أشعة المقطعية الفم والأسنان امراض الفم والاسنان جهاز أشعة مقطعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

ما مصيرها ؟| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب .. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

الدوري السعودي يحاول خطف صفقة نجم أتليتكو مدريد

السفارة الروسية بالقاهرة تشكر من قدم التعازي في ضحايا هجوم كروكوس

زاخاروفا: روسيا ممتنة لكل من قدم التعازي في مأساة كروكوس

النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين

المدرب يخرج عن صمته..منتخب البرازيل يتعاطف مع الضحايا بعد اتهام لاعبيه في قضايا اغتصاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقصر وزارة في مصر ..لماذا حل الملك فؤاد مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول

منى زكي وأحمد حلمي.. 10 صور رومانسية جمعت بينهما.. شاهد

مكانك مش المطبخ.. أول منصة لمساعدة النساء على شراء السيارات بسهولة

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

رشا مهدي: استمتعت بدوري في مسلسل سر إلهي.. وتفاجأت بـ محمد ثروت

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ