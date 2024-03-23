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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن الأقصر يعلن نتائج منافسات أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

صدى البلد

اختتم حزب مستقبل وطن الأقصر، منافسات الدور النهائى في مسابقة أوائل الطلبة بمراكز الأقصر التعليمية، والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، برعاية حزب مستقبل وطن بالأقصر برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، رئيس الحزب بالمحافظة.

وبإشراف محمد عمران أمين التنظيم بالحزب. وهشام عبد الستار أمين لجنة التعليم والبحث العلمي.

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وفي هذا السياق، أعلن عبد الستار، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، نتائج تصفيات إدارة الأقصر التعليمية، والتي أسفرت عن التالي:

فوز مدرسة طيبة الجديدة، بمرحلة التعليم الابتدائي تعليم أساسىي، وفوز مدرسة الأقباط بنين، في المرحلة الإعدادية.


وفي تصفيات إدارة أرمنت التعليمية، فازت مدرسة أرمنت الإبتدائية بنين، بينما فازت مدرسة الصف الإعدادية المشتركة في المرحلة الإعدادية.

وفي تصفيات إدارة إسنا التعليمية، فازت مدرسة ناصر  المشتركه في المرحلة الابتدائية، بينما فازت مدرسة الشهيد عبد الهادي عبد العال المشتركه بالدير، في المرحلة الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية فازت مدرسة الدير الثانوية الصناعية المشتركة.

وفي تصفيات إدارة الطود التعليمية، فازت مدرسة عبد العزيز العديسي المشتركة، في المرحلة الإبتدائية، بينما فازت مدرسة مجمع المريس المشتركة، في المرحلة الإعدادية.

وخلال تصفيات إدارة البياضية، فازت مدرسة الدويكات في المرحلة الإبتدائية، وفازت مدرسة الحبيل المشتركة، في المرحلة الإعدادية.

وفي تصفيات إدارة الزينية، فازت مدرسة الحرية بالمركز الأول، في المرحلة الإبتدائية، بينما فازت مدرسة جمال عبد الناصر في المرحلة الإعدادية.


من جانبه أكد الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، أنه من المقرر أن تتم احتفالية كبرى لإعلان الفائز في التصفيات النهائية، على مستوى المحافظة يوم 27 من شهر رمضان المعظم يعقبها تكريم عدد من المتفوقين في التعليم الحكومي والخاص، بالإضافة لمسابقة القرآن الكريم، على مستوى كافة المراحل التعليمية.

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الأقصر الابتدائية والاعدادية التعليم والبحث العلمى الدكتور محمد العماري المرحلتين حزب مستقبل وطن حزب مستقبل شهر رمضان المعظم مرحلة الثانوية

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