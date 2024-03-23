عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرتضي أشهر الساحات الصوفية في الأقصر .. تنظم أطول مائدة رحمن |فيديو

صدى البلد

الأقصر مدينة المائة باب تمتلك ثلث آثار العالم الفرعونية والإسلامية وفى نفس الوقت بها أشهر الساحات الصوفية منها ساحة الشيخ المرتضي  ، فهى قبلة الفقراء والعلماء وطلاب العلم فى رمضان يقام فيها يوميا مجالس للعلم يشارك فيها عدد كبير من علماء الدين .


يقول الحاج محمد أبو السعد أحد محبي الساحة ان الشيخ “ احمد المرتضي ” هو   رائدها  ولد بالأقصر فى بيت ملئ بالعلم والقران فجده لامه هو الشيخ الجليل الشيخ المكي، وكان معروفا بين الصالحين في زمانه والذى تعلم على يد  فضيلة  الشيخ أحمد بن شرقاوي بنجع حمادي ، فحفظ " المرتضي " القران منذ كان طفلا صغير ثم التحق بمعهد القراءات الأزهري بالأقصر وحصل على شهادة إجازة التجويد، وعالية القراءات، وشهادة التخصص، وكان يدرس للتلاميذ في المعاهد الأزهرية مادة القرآن الكريم.
 

الأمن يداهم مخزن ألعاب نارية في الأقصر

لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. مستقبل وطن الأقصر يواصل حملة «إفطار صائم»

وأوضح “ ابو السعد ” بأن الشيخ المرتضي قام بإنشاء ساحته لتكون منبرا للعلم والعلماء كان يعقد بها يوميا مجالس علم بالعديد من العلماء  ويخصص " المرتضى "جزءا من اللقاء الأسبوعي، لشرح ما ورد فيه للصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم والأحاديث والتفسيرات التى وردت في اللقاء العلمي الديني، وذلك من خلال مدرس يشرح لهم بلغة الإشارة.

 

وأضاف “ ابو السعد ”  ان ساحة الشيخ أحمد المرتضى هي من أكثر الساحات جذبا للمريدين من مختلف المحافظات فى شهر رمضان الكريم  مشيرا بأن الساحة تنظم سنويا  إفطارا جماعيا لأهالي الأقصر يشارك فيه الآلاف من أبناء المدينة ومسؤولين وزائرين من المحافظات المجاورة وشهد الساحة أطول مائدة إفطار عرفها المحافظة .

 

 

IMG-20240321-WA0016
IMG-20240321-WA0016
IMG-20240321-WA0015
IMG-20240321-WA0015
IMG-20240321-WA0014
IMG-20240321-WA0014
IMG-20240321-WA0013
IMG-20240321-WA0013
IMG-20240321-WA0011
IMG-20240321-WA0011
IMG-20240321-WA0012
IMG-20240321-WA0012
IMG-20240321-WA0010
IMG-20240321-WA0010
IMG-20240321-WA0009
IMG-20240321-WA0009
IMG-20240321-WA0008
IMG-20240321-WA0008
IMG-20240321-WA0007
IMG-20240321-WA0007
IMG-20240321-WA0005
IMG-20240321-WA0005
IMG-20240321-WA0006
IMG-20240321-WA0006
IMG-20240321-WA0004
IMG-20240321-WA0004
IMG-20240321-WA0003
IMG-20240321-WA0003
IMG-20240321-WA0001
IMG-20240321-WA0001
IMG-20240321-WA0002
IMG-20240321-WA0002
الأقصر الساحات الصوفية الصوفية رمضان الكريم شهر رمضان الكريم مائدة رحمن مدينة المائة باب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ترشيحاتنا

أول مرة تحصل|أمر غريب لم يحدث إلا في حلقة ليلى عبد اللطيف

المرتضي أشهر الساحات الصوفية في الأقصر .. تنظم أطول مائدة رحمن |فيديو

نبيل الحلفاوي يثير الجدل حول أداء منتخب مصر أمام نيوزيلندا

20 ألف دولار.. فتح باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان بجامعة عين شمس

أخبار الفن l منى زكي تتحدث عن علاقتها بـ أحمد حلمي .. أحمد العوضي: الناس تعتبرني واحد منهم..3 زيجات فى حياة أحمد رمزي

في مسلسل كامل العدد .. أسباب الإصابة بـ قرحة الركبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 300 عام| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب

رخيص جدا.. سعر قفطان مي عمر يثير الجدل على السوشيال ميديا

بخيلة ولا حريصة.. سيدة حوشت من راتبها 100 مليون وون في كوريا

بعد ارتفاع أسعاره.. حيلة ذكية لتوفير البنزين في تانك السيارة

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ