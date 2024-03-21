لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. مستقبل وطن الأقصر يواصل حملة «إفطار صائم»

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الأقصر، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، امين الحزب، مبادرة إفطار صائم، لإستهداف الأسر الأكثر احتياجا، بقرى ومراكز المحافظة.

وأكد النائب الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر ، ان الهدف من المبادرة هو توزيع الوجبات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، للتخفيف عنهم، بالإضافة للأسر المعيلة، وأن نطاق التوزيع شملت مناطق مدينة الأقصر، ومركز طيبة، بالإضافة لمركزي أرمنت وإسنا.

وأضاف محمد عمران أمين التنظيم بالحزب، أن هناك جهودا كبيرة من عشرات المتطوعين لتحضير وتوزيع مئات الوجبات الساخنة، والتي تقدم يوميا للأسر المعيلة، والأرامل، والمطلقات، بقرى ونجوع محافظة الأقصر لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة طوال شهر رمضان الكريم.

المبادرة تأتي في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن، والتي تهدف لمساعدة الأهالي بالقرى النائية، والتخفيف على المواطنين وفي ظل سياسة حياة كريمة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية للأسر الأكثر احتياجا.