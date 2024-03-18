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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الأقصر تطلق 7 سيارات لخدمة العملاء بمراكز وقرى المحافظة

صدى البلد

وجه المهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الاثنين، بتلقى جميع الخدمات التي تقدمها الشركة بمراكز الخدمة الثابتة، وإطلاق سيارات متنقلة لخدمة العملاء، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة إلى التحول الرقمي.

وأوضح رمضان، فى بيان ، أنه تم أيضاً البدء فى مجال نظم المعلومات والبرمجيات وأنظمة المرافق لتطبيق المنظومة التى تخدم قطاع المرافق والقطاع التجارى بالشركة، وتم تجهيز 7 سيارات خدمة عملاء متنقلة للعمل بجميع مراكز وقرى محافظة الأقصر على مدار أيام الأسبوع وذلك لتقديم الخدمات.


وأضاف أن تلك السيارات تم تصميمها خصيصاً وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة والوصول للمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

ونوه بأن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التي تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة في أسرع وقت ممكن، مشيرا أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل ( التعاقد علي ادخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوى).
 

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