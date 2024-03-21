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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الكنيسة الإنجيلية يوزع الفوانيس على محاربي السرطان بمستشفى أورام الأقصر

وفد الكنيسة الإنجيلية
وفد الكنيسة الإنجيلية يوزع الفوانيس علي محاربين السرطان

 

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالأقصر، وفد الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة للاحتفال مع الأطفال المرضي، بشهر رمضان الكريم وتوزيع الفوانيس، وتعليق زينة رمضان وسط أجواء من الفرحة والسعادة مع الاطفال.

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ضم الوفد عددا من القساوسة والمتطوعين الذين تفقدوا أقسام المستشفى المختلفة، ومستشفى الأطفال للأورام، و أشادوا بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضى ومشاركتهم في الاحتفالات مع الأطفال الذين ارتسمت البهجة والسعادة على وجوههم .

وحرص الوفد على توزيع عشرات الهدايا والألعاب وفانوس رمضان على الأطفال المرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة، وضم الوفد قساوسة ومتطوعين، والذين تفقدوا أقسام المستشفى المختلفة، و أشادوا بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التي تُقدم للمرضى.

كما تم تنظيم محاضرة سريعة للأطفال، عن أهمية التركيز على الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات، وكذلك محاضرة عن الدعم المعنوي والنفسي للمرضي، وحرص وفد الكنيسة الانجيلية على التقاط الصور التذكارية مع الاطفال المرضي وذويهم وتوزبع الفوانيس ومشاركتهم في عمل الزينة بالمستشفى فى جو يسوده المودة والمحبة.

 

ومن جانبه وجه  محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لوفد الكنسية الإنجيلية على مشاركته للاطفال بقدوم شهر رمضان المبارك ، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية، مؤكدًا أن المستشفى تفتح ذراعيها دائما لكافة المؤسسات والمبادرات لتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى طوال رحلتهم العلاجية.

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