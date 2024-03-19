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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء متحف تراثى لمقتنيات المحافظة

صدى البلد

ترأس  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.


ووافق أعضاء المجلس على انعقاد المؤتمر الدولى الثالث لكلية الألسن فى الفترة من 29-30 أبريل 2024م، والمنتدى الدولى الأول لشباب الباحثين فى الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2024م، وذلك بقاعة المؤتمرات.

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ووافق أعضاء المجلس على إنشاء متحف تراثى لمقتنيات محافظة الأقصر وتشكيل لجنة لدراسة آليات تنفيذ المقترح، حيث يأتي المتحف بعنوان " الأقصر عبر العصور " ويعرض المتحف التراث الغنى للأقصر من خلال عرض مجموعة متنوعة من المقتنيات التى سوف يتم إهدائها من قبل المجتمع المحلى والتى تشكل جزءاً من التراث الثقافى لمحافظة الأقصر.

وكما وافق أعضاء المجلس على تنفيذ مبادرة على مستوى كليات الجامعة لقياس البصمة الكربونية البيئية لكل كلية؛ وذلك فى ظل سعى الجامعة لبيئة خضراء مستدامة تنفيذاً لخطة مصر 2030، وذلك باستخدام أجهزة قياس الانبعاثات وغازات التلوث الموجودة بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار.

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