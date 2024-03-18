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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض أيادي مصر بوكالة الجداوي الأثرية بإسنا في الأقصر.. شاهد

صدى البلد

 تواصل وحدة أيادى مصر بالديوان العام لمحافظة الأقصر سلسلة معارضها بالمناطق الأثرية للمرة الثانية على التوالى خلال شهر مارس.

 

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وإشراف محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة اسنا.
 

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تم  افتتاح معرض ايادى مصر بوكالة الجداوى الأثرية باسنا بحضور نجوى النوبي مدير منصة آيادى مصر بمحافظة الأقصر  وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا وحسين الحداد مدير تفتيش إسنا للآثار الإسلامية والقبطية.


وقالت رئيس وحدة آيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر أن الوحدة افتتحت   المعرض الثانى خلال شهر مارس ضمن سلسلة معارضها بالمناطق الأثرية  بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وذلك بوكالة الجداوى بإسنا.


وأضافت أن الهدف من المعرض هو تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة لدعم  صغار العارضين ولتسويق المنتجات التراثية واليدوية والحرفية.


شارك بعض من العارضين من ذوى الهمم وطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باسنا بمجموعة من المشغولات اليدوية والتراثية لطلبة المدرسة.


يستمر المعرض حتى 30 مارس الجارى ويشترك فيه نحو 22 عارض وعارضة  ومن المقرر زياده عدد العارضين .


وتتنوع منتجات  العارضين بالمعرض ما بين الباستر وورق بردي وخوص والمكرمية والكروشية  وكليم واكسسوارات وشنط خرز وسجاد يدوى وغيرها من الحرف المتنوعة بما يتناسب مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر  المعروضات.


وكانت منصة آيادى مصر بمحافظة الأقصر قد انتهت من تنظيم معرض بمتحف الأقصر خلال الفترة من الأول من مارس الجارى وانتهى يوم ١٥ من الشهر ذاته.

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