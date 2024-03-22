الأمن يداهم مخزن ألعاب نارية في الأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والاتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا).. بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامى عن طريق إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه ، وأرشد عن مخزن "مستأجر" لتخزين الألعاب النارية كائن بدائرة مركز شرطة إسنا.. وعُثر بداخله على (27 ألف قطعة ألعاب نارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.