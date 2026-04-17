جيلبرتو: مستعد لخدمة الأهلي.. والفريق سيعود أقوى

أكد جيلبرتو، نجم الأهلي السابق، حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن انضمامه إلى لجنة الاسكاوتنج بالنادي، كاشفًا موقفه من العودة للعمل داخل القلعة الحمراء.

وأوضح جيلبرتو في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور، أنه لم يتلقَّ أي عرض رسمي من إدارة الأهلي بخصوص العمل ضمن لجنة الاسكاوتنج لمنطقة وسط وغرب إفريقيا، مشيرًا إلى أن كل ما أُثير في هذا الشأن لا يتعدى كونه اجتهادات إعلامية.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه لا يمانع فكرة التعاون مع النادي في أي وقت، مؤكدًا أن الأهلي يمثل له الكثير على المستوى الشخصي والمهني، وأنه يرحب بأي فرصة لخدمته مستقبلًا.

ووجه جيلبرتو رسالة إلى جماهير الأهلي، داعيًا إياهم إلى مواصلة دعم الفريق في مختلف الظروف، خاصة بعد الإخفاق الأخير في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا ثقته في قدرة الإدارة على إعادة الفريق لمنصات التتويج القارية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب مساندة الجماهير بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الفريق قادر على العودة بقوة في الموسم المقبل والمنافسة على اللقب من جديد.