تحذير من مخاطر ركوب عربات النقل غير المخصصة للركاب.. فيديو جراف

أطلقت وزارة النقل، حملة سلامتك تهمنا، للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع وسائل النقل والمواصلات بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتجنب وقوع الحوادث، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك فيديو جراف جديد للتوعية من مخاطر ظاهرة قيام بعض الأفراد بركوب عربات النقل غير المخصصة لنقل الركاب.

والتي تتسبب في ازهاق الارواح وتعريض حياة المواطنين للخطر مناشدة بضرورة الابتعاد عن هذا السوك السلبي وعدم استقلال هذه النوعية من العربات بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتجنب وقوع الحوادث.

