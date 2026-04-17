الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المتعافون من الإدمان يعرضون مسرحية من إنتاجهم عن أضرار التعاطي

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فاعلية تخريج 100 متعافٍ جديد من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات.. أنت قادر"، بحضور مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان، والدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، وجارٍ تنفيذها حاليًا.

ويُعد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد أحد المراكز العلاجية الثلاثة التي تم افتتاحها للصندوق في محافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح، ليصل إجمالي عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023" إلى 35 مركزًا على مستوى 20 محافظة حتى الآن.

وسلّم الدكتور عمرو عثمان المتعافين شهادات التكريم، وحثهم على الاستمرار في التعافي والابتعاد عن الإدمان، مؤكدًا أن كل يوم جديد بعيدًا عن الإدمان يُعد انتصارًا للمتعافي، في ظل ما يتوافر لهم من الرعاية والدعم ضمن برامج التمكين الاقتصادي. 

كما يعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة على الدمج بين مجموعة من البرامج، تشمل التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، إلى جانب التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية اليومية، وذلك في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني وتعزيز الدمج المجتمعي للمتعافين.

وأجرى الدكتور عمرو عثمان جولة تفقدية داخل مركز العزيمة، حيث يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل وفصول محو الأمية ودعمًا نفسيًا، إلى جانب صالة ألعاب رياضية وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرفًا يحتاجها سوق العمل، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وفقًا للمعايير الدولية.

والتقى عثمان بمجموعة من المتعافين واستمع لتجاربهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة، حيث أعربوا عن سعادتهم بالرعاية المتكاملة التي يحصلون عليها داخل مراكز العزيمة، من حيث توفير الخدمات العلاجية وبرامج التأهيل بأعلى معايير الجودة مجانًا، فضلًا عن التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، إلى جانب فصول محو الأمية وقاعات الكمبيوتر، في إطار دعم الدمج المجتمعي.

ويحرص الصندوق عقب انتهاء البرنامج العلاجي على إعداد خطة خروج للمتعافين، تشمل الإرشاد الأسري ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة، إلى جانب التمكين الاقتصادي من خلال التدريب على الحرف المطلوبة، للحد من الانتكاسة.

وعلى جانب آخر، عرض المتعافون مسرحية من إنتاجهم بعنوان "أنت قادر" ضمن المرحلة الجديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، حيث جسّد العرض المعاناة الحقيقية لمرض الإدمان من واقع تجاربهم الشخصية، وتدور أحداثه حول وقوع أحد الأشخاص في براثن الإدمان، ثم توجيهه للتواصل مع الخط الساخن «16023» لتلقي العلاج مجانًا وفي سرية تامة، لتبدأ رحلة التعافي.

