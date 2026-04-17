الجيش اللبناني يحذر سكان الجنوب: لا تعودوا.. الاحتلال يقصف القرى بعد منتصف الليل

أعلن الجيش اللبناني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قرى في جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل.

وطلب الجيش اللبناني من سكان جنوب البلاد تأجيل عودتهم إلى قراهم وبلداتهم في المنطقة، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الادعاءات.

وفي وقت سابق، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان، حثّهم فيها على عدم العودة إلى التجمعات السكنية الواقعة جنوب نهر الليطاني، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال أدرعي: "يظل الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاط الإرهبي المستمر لحزب الله، وللحفاظ على أمنكم وسلامة عائلاتكم، وحتى إشعار آخر، يُطلب منكم عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني".