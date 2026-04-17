قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: إيران بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء، مضيفا خلال تصريحات فعالية في لاس فيجاس، أن الحرب مع إيران تسير "بشكل ممتاز" وأنها "ستنتهي قريباً جداً".

وتابع ترامب أن إيران وافقت على “كل شيء تقريبا” في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل بات قريبا، مع تحقيق تقدم كبير في المحادثات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية.

كما ذكر  الرئيس الأمريكي أن واشنطن وطهران أصبحتا “قريبتين جدًا” من إبرام اتفاق نهائي، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل قد يُعقد مطلع الأسبوع القادم.


وأكد أن إيران أبدت استعدادًا لتنفيذ خطوات كانت ترفضها سابقا، ما يعكس بحسب وصفه تحولا مهما في موقفها التفاوضي، مشيرا إلى وجود احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.


وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك تصورا قيد النقاش يقضي بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية لمدة قد تصل إلى أكثر من 20 عاما، في إطار أي اتفاق محتمل.


وفي سياق متصل، تحدث ترامب عن إمكانية زيارة إسلام أباد حال التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن التطورات الجارية قد تؤدي أيضا إلى خفض أسعار النفط والتضخم في حال نجاح المسار الدبلوماسي.


واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجهود الدبلوماسية، محذرًا في الوقت نفسه من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يعيد التوترات إلى الواجهة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

